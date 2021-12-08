Peşmerge’nin Irak ordusuyla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği operasyon sona erdi

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Germesir ve Qeretepe cephelerinde Irak Ortak Operasyonlar Odası ile işbirliği içerisinde yürütülen operasyonun tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Germesir’de terör örgütü DAİŞ’e karşı yürütülen operasyona 3’üncü ve 5’inci Peşmerge tugaylarının katıldığı kaydedilirken, Qeretepe’deki operasyona 9’uncu ve 17’nci Peşmerge tugaylarının yanı sıra 70 Peşmerge Birliklerinin katıldığı bildirildi.

Operasyonda DAİŞ’e ait belirlenmiş noktaların imha edildiği belirtilirken, terör örgütüne ait araç ve mayınların da imha edildiği ifade edildi.

Söz konusu operasyonların Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan bugün Peşmerge Güçleri, Germiyan bölgesindeki Kifri ve Xurmatu sıradağlarında DAİŞ’e yönelik 5 koldan operasyona başladığını bildirdi.

DAİŞ’in bölgede çok sayıda barınak ve sığınağının olduğunu aktaran muhabirimiz, bu operasyonla bölgede kapsamlı bir arama tarama faaliyeti yapılacağını aktardı.

Son dönemde artan DAİŞ saldırıları üzerine kapsamlı bir operasyonun başlatıldığı belirtiliyor.

PEŞMERGE BAKANLIĞI: OPERASYONLAR SÜRECEK

Peşmerge Bakanlığı, bu sabah başlatılan operasyonla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Germesir ve Qeretepe cephelerinden operasyonun başlatıldığı belirtilen açıklamada, DAİŞ teröristlerinin oluşturduğu tehlikenin uzaklaştırılması, terör barınakların imhası ve bölgede arama tarama faaliyetinin amaçlandığı kaydedilmişti.

Operasyonun yürütüldüğü bölgenin, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki güvenlik açısından önemli bir bölge olduğu ifade edilmişti.

Operasyona Germesir Cephesi’nden 3’üncü ve 5’inci Piyade Tugayları, Qeretepe Cephesi’nden 17’nci ve 9’uncu Piyade Tugayları ile Peşmerge 70 Birlikleri’nden bölüklerin katıldığı belirtilmişti.

Peşmerge Bakanlığı, bölgenin tamamında arama tarama faaliyetleri yapılana kadar bu operasyonların süreceğini bildirmişti.