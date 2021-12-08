Efsane futbolcu Pele yeniden hastaneye kaldırıldı

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Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi, "Pele, bu yıl eylül ayında tespit edilen kolon tümörünün takip ve tedavisi için hastaneye alındı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca sağlık ekibinin açıklamasında, "Hastanın durumu stabil ve önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor" denildi.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde 4 Eylül'de başarılı bir operasyon geçirmişti.

Hastanede bir ay kalan Pele'nin kemoterapisine evden devam edilmesi kararı alınmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.