Sağlık

Efsane futbolcu Pele yeniden hastaneye kaldırıldı

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, kolon bölesindeki tümör tedavisi nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı.
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Foto: AP
Foto: AP
dünya Brezilya Pele

HABER MERKEZİ

Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi, "Pele, bu yıl eylül ayında tespit edilen kolon tümörünün takip ve tedavisi için hastaneye alındı" açıklamasında bulundu.

Ayrıca sağlık ekibinin açıklamasında, "Hastanın durumu stabil ve önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi bekleniyor" denildi.

Pele, sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesinde 4 Eylül'de başarılı bir operasyon geçirmişti.

Hastanede bir ay kalan Pele'nin kemoterapisine evden devam edilmesi kararı alınmıştı.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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