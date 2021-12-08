Halepçe’de DAİŞ operasyonu
HALEPÇE (K24)
Halepçe’nin Sirwan ve Xurmal nahiyelerinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DAİŞ’le bağlantılı oldukları suçlamasıyla birçok kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
K24’ün edindiği bilgiye göre, güvenlik güçleri Halepçe’nin Sirwan ve Xurmal nahiyelerinde terör operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, DAİŞ’le bağlantılı oldukları gerekçesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin operasyonu sürdüreceği ve yeni gözaltıların olacağı kaydedildi.