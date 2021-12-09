Silahlı gruplar Afrin'de 4 kişiyi daha kaçırdı

ERBİL (K24)

Afrin İnsan Hakları Örgütü’nün açıklamasına göre, “Ehrar el-Şarkiye” adlı silahlı grup, 30 Kasım’da Cinderes kasabasına bağlı Hemame köyünde Esed Muhammed Ali Haydar adlı genci kaçırdı.

Haydar’ın nereye kaçırıldığına dair herhangi bir bilgi elde edilemedi.

“Askeri Polis” adlı silahlı grubun ise 27 Kasım’da Raco’ya bağlı Behdina köyünden 26 yaşındaki Hejar Muhammed Gulin’i kaçırdığı ve Gülin’in de akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

Açıklamaya göre Askeri Polis grubu, bu ayın başında Bilbil ilçesinde 34 yaşındaki Muhammed Nuri Qedemo’yu kaçırdı.

Qedemo’nun da akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

Ayrıca Ahmed Aziz Elo adlı gencin de Şehba bölgesinden Afrin’e giderken silahlı gruplarca kaçırıldığı dile getirildi.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.