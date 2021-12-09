Politika

ABD: Ukrayna’ya ilave askeri yardım planlamıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya ilave askeri yardım gönderme yönünde herhangi bir planlarının olmadığını söyledi.
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ABD Pentagon Ukrayna ek askeri yardım

HABER MERKEZİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerilim bağlamında Kiev’e ilave askeri yardım gönderme niyetinde olmadıklarını ifade etti.

Kirby, bugünkü basın toplantısında, "Ukrayna'ya ek askeri yardımla ilgili herhangi bir duyurumuz veya kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin daha önce Ukrayna'ya 60 milyon dolar tutarında askeri yardım paketine onay verdiğini anımsatan Pentagon Sözcüsü, bu hafta içinde Ukrayna'ya, tüfek ve mühimmattan oluşan son partinin gönderileceğini söyledi.

“JAVELİN SADECE SAVUNMA İÇİN”

Ukrayna'ya sağlanan Javelin tanksavar füzelerle ilgili de konuşan Kirby, "Bu füzelerin sorumluluk duygusu içinde ve kendini savunma amacıyla kullanılacağını bekliyoruz" dedi.

Sözcü, "Füzelerin, Ukrayna toprakları içinde kullanımına ilişkin herhangi bir coğrafi kısıtlama yok" diye konuştu.

 

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