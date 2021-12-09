DSG 100 DAİŞ mensubunu Bağdat’a teslim etti

HABER MERKEZİ

Üst düzey Iraklı bir askeri kaynağa göre, Irak makamları, DSG arafından tutulan Irak kökenli 100 DAİŞ mensubunu dün (çarşamba) teslim aldı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Abdulemir eş-Şammari dün yaptığı açıklamada, “Bu sabah Rabia Sınır Kapısı üzerinden Suriye Demokratik Güçleri’nden 100 Iraklı teröristi teslim aldık. Sorgulanmaları için onları istihbarat birimlerine teslim ettik” dedi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı Irak güvenlik güçlerinin görevlerini belirliyor ve Uluslararası Koalisyon güçleri ile koordinasyon kuruyor.

DSG geçen Şubat ayında da Irak’a 100’den fazla DAİŞ üyesini teslim etti.

Irak yargısından bir kaynağa göre, 2019 yılı boyunca örgüt üyesi yaklaşık 900 Iraklı Bağdat’a iade edildi. Kaynak bu kişilerin çoğunun Suriye’de radikal unsurların tutulduğu hapishanelerden kaçmaya çalışırken yakalandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre DSG, örgüt saflarında savaşa katıldıkları şüphesiyle yaklaşık bin 600 Iraklıyı hapishanelerde tutmaya devam ediyor.

Aynı zamanda binlerce sivil, göçmen kamplarında kalıyor. Bu kamplardan biri de yarısı Iraklılardan oluşan 60 binden fazla kişinin kaldığı El-Hol Kampı.

Irak’ta Terörle Mücadele Yasası uyarınca DAİŞ üyeleri idamla cezalandırıyor. Irak yargısı şimdiye kadar bu kararı örgüte katılan binlerce Iraklı hakkında verdi. Fakat sadece birkaçı uygulandı. (Kaynaklar: AFP, Şarkul Avsat)