DAİŞ’in katlettiği 41 Ezidi’nin naaşı Şengal’de toprağa veriliyor

ŞENGAL (K24)

Şengal’den bildiren K24 muhabiri, terör örgütü DAİŞ tarafından katledilen 41 Ezidi’nin kimlik tespitlerinin yapıldığını söyledi.

DNA testleri tamamlanan ve kimlik tespitleri yapılan 41 Ezidi vatandaşın naaşı bugün Koço köyünde düzenlenecek törenle toprağa veriliyor.

Toplu mezarlardan çıkan naaşlar, kimlik tespiti yapılmak üzere Bağdat’taki Adli Tıp’a gönderilmişti, naaşlar dün Şengal’e getirilmişti.

Cenaze törenine Ezidi Kürtlerin Baba Şeyh’i ve Ruhani Meclisi’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı’nın temsilcisi olarak Newzad Hadi, Başbakan’ın temsilcisi olarak Dindar Zebari ve çok sayıda yetkili katılıyor.

Naaşlar çoğu kadın, yaşlı ve çocuklardan kişilere ait.

Terör örgütü DAİŞ’in Ağustos 2014’te Şengal’in Koço köyüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 200’den fazla Ezidi katledilmişti.

DAİŞ, Şengal'in başka köylerine de saldırmış, 6 binden fazla Ezidi Kürt’ü kaçırmıştı.

Ayrıca, yüzlerce erkek Ezidi de örgüt mensuplarınca kurşuna dizilmişti.

Peşmerge Güçleri 13 Kasım 2015’te, Başkan Mesud Barzani’nin doğrudan komutasında düzenlediği operasyonla Şengal’i DAİŞ’ten temizlemişti.