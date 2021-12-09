Kılıçdaroğlu Urfa’da Şenyaşar ailesini ziyaret etti
HABER MERKEZİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Urfa ziyareti kapsamında adliye önünde bulunan Şenyaşar ailesini de ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Çocukları eşi geri gelmeyecek ama 'yüreğim soğusun' diyor, bunları yapacağız, adaleti gerçekleştireceğiz. Anacığım sen meraklanma. Nasıl takip ediyorsan, evladın olarak ben de takip ediyorum takipçisi olacağım" dedi.
Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Antep'te bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.
Emine Şenyaşar 2018 yılında Urfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybetmişti.
Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesiyle görüştü— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 9, 2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Haziran 2018'de Suruç ilçesindeki seçim çalışmaları esnasında çıkan olayda iki oğlu ve eşi öldürülen, bir oğlu da cezaevinde olan Emine Şenyaşar ile bir araya geldi pic.twitter.com/kcsQBlQSmr