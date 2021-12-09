Politika

Kılıçdaroğlu Urfa’da Şenyaşar ailesini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, 276 gündür Şanlıurfa Adliyesi önünde 'adalet nöbetinde' olan Şenyaşar ailesini ziyaret etti.
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Kemal Kılıçdaroğlu Emine Şenyaşar'la görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu Emine Şenyaşar'la görüştü
kürdistan Kemal Kılıçdaroğlu Şenyaşar ailesi Urfa

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Urfa ziyareti kapsamında adliye önünde bulunan Şenyaşar ailesini de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ziyaret esnasında, "Çocukları eşi geri gelmeyecek ama 'yüreğim soğusun' diyor, bunları yapacağız, adaleti gerçekleştireceğiz. Anacığım sen meraklanma. Nasıl takip ediyorsan, evladın olarak ben de takip ediyorum takipçisi olacağım" dedi.

Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar, CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında 19 Haziran'da Antep'te bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek hukuki destek talebinde bulunmuştu.

Emine Şenyaşar 2018 yılında Urfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarının saldırısı sonucu ailesinden 3 kişiyi kaybetmişti.

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