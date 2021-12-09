KDP-S: Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’de acil çözüme ihtiyaç var

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Politbüro, siyasi raporunu açıkladı.

Raporda PYD ve Beşar Esad rejimi arasındaki müzakerelerle ilgili “Sorunların köklü çözümüyle bir alakası olmayan hesaplardır. Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararlarına göre çözümünü öngörmediği gibi haklar ve sorunların çözümünü de öngörmüyor” ifadelerine yer verildi.

Raporda ABD güçlerinin Fırat’ın doğusunda kalmaya kararlı olduğu belirtilen raporda, ABD’nin, DAİŞ’le mücadele ve petrol bölgelerinin gözetimi gibi konularda bölgedeki görevinin bitmediğine inandığı vurgulandı.

Kürt diyaloğunda duruma da değinilen raporda “ABD’nin, Kürt diyaloğunda Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) yetkilileri arasında durdurulan müzakereleri yüz yüz olarak başlatarak sürdürme niyeti devam ediyor” denildi.

Raporda PYD’nin ABD ve DSG arasında varılan Prensipler Anlaşmasına aykırı hareket etmesi ve hak ihlallerine devam etmesinden dolayı müzakerelerin bir yılı aşkın bir süredir durdurulduğu vurgulandı.

Rojava’nın durumunun da ele alındığı raporda silahlı grupların hak ihlallerinin devam ettiği belirtilerek, ifadelere yer verildi:

“Gıda fiyatlarındaki yüksek fiyatlar ve hayat pahalılığından dolayı halkın zorluklarla ve krizlerle boğuşması, PYD’ye bağlı grupların halkın çıkarlarına ve uluslararası yasalara aykırı şekilde halka ve ENKS’ye baskıları, çocukların zorla silah altına alınmaları, Roj Peşmergelerinin ailelerine yönelik tehditler devam ediyor.”

Afrin, Serêkaniyê ve Girê Spî’deki hak ihlallerine dikkat çekilen raporda, Türkiye destekli silahlı grupların baskılarına son verilmesi gerektiği belirtilerek, bölgede acil acil çözüme ihtiyaç olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca Türkiye tarafıyla yapılan son görüşmede sorunların çözümü ve yerinden edilenlerin dönüşü konusunda çalışma yapılmasına vurgu yapıldığı belirtildi.