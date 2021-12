KONDA raporu: ‘Kürtler insan hakları konusunda çok hassas grupta’

HABER MERKEZİ

KONDA tarafından “Civil Rights Defenders” için gerçekleştirilen “Türkiye’de İnsan Hakları Algısı” başlıklı araştırma, 31 ilin merkez dahil 85 ilçesine bağlı 120 mahalle ve köyünde 2 bin 402 kişiyle evlerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, insan hakları kavramı vatandaşlar tarafından ilk olarak "eşitlik" ile ilişkilendiriliyor.

Araştırmada, “Türkiye toplumunun büyük kesimi, haklar temelinde eşitlik olduğunu net bir şekilde ifade ediyor” denildi.

Araştırma sonuçlarına göre toplumun yarısı Türkiye’de en fazla kadınların haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bununla beraber vatandaşlara en çok önemsedikleri insan hakları sorulduğunda, kadınların eşitlik hakkının da ilk üç sırada yer aldığı görülüyor.

Toplumda en fazla haksızlığa uğradığı düşünülen gruplar arasında kadınları, yoksullar, Kürtler ve gençler takip ediyor.

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 36’sı mültecilere, yüzde 26’sı azınlık halklarına kendi uzak hissettiğini beyan ediyor. Her 10 kişiden 1’i kendini Alevilere, Kürtlere ya da Romanlara uzak hissettiğini söylüyor.

Nüfusun en az üçte ikisi Almanya’daki Türk çocuklarının anadilde eğitim almasını savunurken konu Kürtlerin Türkiye’de anadilde eğitim hakkına gelince, bunu destekleyenlerin oranı yüzde 50’nin altına düşüyor.

Araştırmada “Kürtler, insan hakları konusunda ülke geneline göre çok daha hassas bir grup olarak beliriyor. Kürtlerin yarısı, bu ülkede insanların etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradığını ifade ediyor” değerlendirmesine yer verildi.

“İNSAN HAKLARINI EN ÇOK SİYASETÇİLER İHLAL EDİYOR”

“Türkiye’de en çok hangi grupların insan haklarını ihlal ettiğini sorduğumuzda ise siyasetçiler” ifadeleri kullanılan raporda, “Medya ve mahkemeler yanıtları ilk üç sırayı alıyor. Toplumun yarısından çoğu siyasetçilerin, her 10 kişiden 3’ü medyanın, her 5 kişiden 1’i mahkemelerin insan haklarını ihlal ettiğini söylüyor. Her 5 kişiden 1’i de erkeklerin insan haklarını ihlal ettiğini düşünüyor” denildi.

Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 38’i Türkiye’nin insan hakları alanında bir ilerleme kaydedeceğini düşünmüyor. İnsan haklarının korunması ve teşvik edilmesi bakımından herhangi bir kuruma yahut kişiye güvenmeyenler de toplumun yüzde 28’ini oluşturuyor. Bu güvensizlik 2012 tarihli raporda da aynı oranda çıkmıştı.

TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ SON 1 YILDA HAK İHLALİNE UĞRADIĞINI SÖYLÜYOR

Araştırmada insan hakları alanındaki sorunları mevcut hiçbir partinin çözemeyeceği algısının toplumun geneline hâkim olduğu görülürken, vatandaşların yalnızca yüzde 15’i AK Parti’nin, yüzde 9’u CHP’nin yüzde 7’si İyi Parti’nin bu sorunları çözebileceği konusunda ümitli.

Ayrıca her 100 kişiden 7’si cinsiyetinden, 7’si hayat tarzından, 6’sı işsiz, 5’i yoksul olduğundan, 5’i din veya mezhebinden, 5’i etnik kimliğinden 4’ü ise yaşından dolayı hak ihlaline uğradığını beyan ediyor. Toplumda her 100 kişiden 42’si ise herhangi bir nedenden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Her 100 kişiden 11’i fikirlerinden, 9’u cinsiyetinden, 9’u hayat tarzından, 7’si etnik kimliğinden, 5’i inancından, 4’ü başörtüsünden dolayı ayrımcılığa uğradığını beyan ediyor.