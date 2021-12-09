Politika

ABD'nin ev sahipliğindeki 'Demokrasi Zirvesi' başladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük "Demokrasi Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapan ABD Başkanı Joe Biden, tüm dünyada demokrasi için eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Joe Biden
Joe Biden
ABD ABD Joe Biden Demokrasi Zirvesi

HABER MERKEZİ

ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen ve yarın sona erecek "Demokrasi Zirvesi", Biden'ın konuşmasıyla başladı.

Biden, şu anda tüm dünyada demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, "Demokrasinin şampiyonlara ihtiyacı var" dedi.

Demokrasinin yenilenmesinin ve demokratik kurumların güçlendirilmesinin sürekli çaba ve eylem gerektirdiğinin altını çizen Biden, "Demokrasi kazara olmaz. Her nesilde onu yenilemeliyiz" diye konuştu.

Biden, demokrasinin bazen kırılgan olabildiğine işaret ederek, tüm dünyaya demokrasi için eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.

Dünyada basın özgürlüğünün de ciddi tehditler ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Biden, bu konuda da bir dizi adım atacaklarını kaydetti.

Biden, zirve konusunda "Bu zirve, tüm ülkeler için bir yıl sürecek eylemlerin başlangıcıdır" mesajını verdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv