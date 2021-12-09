Sağlık

ABD'de salgın nedeniyle can kaybı 793 bini geçti

ABD'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1714 artışla 793 bin 228'e yükseldi.
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HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesi’nin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 149 bin 457 artışla 49 milyon 538 bin 960’a çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1714 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 793 bin 228'e ulaştı.

California 5 milyon 127 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 356 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 741 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 911 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Teksas'ta 74 bin 217’ye ulaştı, Florida'da ise 61 bin 789 oldu.

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 75,9’una en az bir doz, yüzde 64,2’sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 24,4’üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 237 milyon kişiye ilk doz, 200,4 milyon kişiye ikinci doz, 48,8 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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