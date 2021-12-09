Başbakan, İngiltere İçişleri Bakanı ile göçmen krizini görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin yanı sıra Manş Denizi’ndeki göçmen krizinin konuşulduğu görüşmede İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, terör örgütü DAİŞ’in saldırıları sonucu Peşmerge ve sivillerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Belarus-Polonya sınırı ve Manş Denizi’ndeki göçmenlerin yaşadığı sorunlardan duyduğu endişeyi dile getirerek, göçmenlere uluslararası yasalar çerçevesinde muamelede bulunulması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Başbakan, terör saldırılarının göçü tetikleyen nedenlerden biri olduğunu ifade ederek, İngiltere, Fransa ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle göçmenler konusunda işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Hükümetinin Irak hükümeti ve AB ülkeleriyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydeden Başbakan, özellikle de geri dönmek isteyen göçmenler için yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

Başbakan, göçmenleri istismar eden insan kaçakçılarına yönelik yasal sürecin başlatılması çerçevesinde işbirliğinin önemine vurgu yaptı.