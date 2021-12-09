Politika

Başkan Barzani ile Sadr’dan telefon görüşmesi

Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Irak’taki siyasi durumu ve parlamento seçimleri sonrası süreci ele aldı.
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kürdistan Mesud Barzani Mukteda es-Sadr Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Mesud Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile Irak’taki siyasi durumu ve parlamento seçimleri sonrası süreci ele aldı.

Taraflar arasındaki diyaloğun devamlılığına vurgu yapılan görüşmede, sorunların çözümü ve halkın iradesinin tecelli etmesi amacıyla söz konusu diyaloğun gerekliliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, halkın çıkarları çerçevesinde hizmet politikasının yürütülmesinin gerekliliğinin altı çizildi.

 

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