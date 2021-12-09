Politika

Başbakan: Ezidi soykırımı kurbanlarına tazminat ödenmeli

‘Soykırımı Önleme Günü’ etiketiyle paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan ve Irak'ta çok fazla aile soykırım travmasından etkilendi” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Ezidi soykırım

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ezidi Kürtlere yönelik soykırımın kurbanlarına tazminat ödenmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından ‘Soykırımı Önleme Günü’ etiketiyle paylaşımda bulunan Başbakan Mesrur Barzani, “Kürdistan ve Irak'ta çok fazla aile soykırım travmasından etkilendi” dedi.

Başbakan, “Bugün bu çerçevede, Ezidi soykırımının 41 kurbanının cesetlerinin kalıntıları Koço'da toprağa verildi” ifadelerini kullandı.

“Kendi içimize bakma, mağdurlara desteğimizi ve tazminat haklarını yeniden teyit etme zamanı” diyen Başbakan, “Özellikle Ezidi topluluğu için, Şengal’in yeniden inşasına yardım etmeliyiz ve DAİŞ teröristlerini sorumlu tutmak için ortak taahhüdümüzde kararlı kalmalıyız” dedi.

 

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