Türkiye'de coronavirüste son durum

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi.

350 bin 522 Covid-19 testi yapıldı, 27 bin 263 kişi sağlığına kavuştu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,97, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 56 milyon 468 bin 112'si birinci doz, 50 milyon 821 bin 293'ü ikinci doz, 12 milyon 531 bin 916'sı üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 394 bin 26'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.