‘ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artırmaya hazırlanıyor’

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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımların uygulanmasını sıkılaştırma yönünde harekete geçeceğini iddia etti.

Gazetenin ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlığı üst düzey yetkililerine dayandırdığı haberinde, Viyana’da bir süredir devam eden İran ile 2015 nükleer anlaşmasını yenileme yönündeki diplomatik çabaların şu ana kadar başarısız olması nedeniyle Tahran üzerindeki ekonomik baskının artırılacağı kaydedildi.

Haberde, bu çabalar çerçevesinde gelecek hafta Hazine Dış Varlıklar Kontrol Ofisi başkanı Andrea Gacki de dahil, üst düzey bir ABD heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderileceği bildirildi.

BAE’nin ABD'nin en önemli müttefiklerinden biri olduğuna dikkati çekilen haberde, öte yandan İran'ın en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu ve Tahran için diğer ülkelerle olan ticari ve finansal işlemlerde bir kanal konumunda bulunduğu ifade edildi.

BAE’nin 9,6 milyar dolar ile İran'ın petrol dışı en büyük ikinci ihracatçısı, 4,6 milyar dolar değerinde İran'dan mal satın alan üçüncü en büyük petrol dışı ithalatçısı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde, ABD heyetinin BAE'deki İran ile milyarlarca dolarlık ticaret yapan petrokimya şirketlerinin yanı sıra diğer özel firmalar ve bankalarla görüşeceği bildirilerek, İran’a yönelik yaptırımlara uymayan banka ve firmaların "aşırı risk" aldığı ve sonraki aşamada "yaptırımlarla karşılaşabileceği" konusunda uyarılacağı kaydedildi.

ABD’nin, Viyana’da devam eden müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa İran’a ekonomik baskıyı artırmak için BAE dışında bölgedeki başka ülkeleri de ziyaret edebileceği, yaptırımlara uyumun sıkılaştırma çabaları kapsamında İran’la ticaret yapan Malezya, Türkiye ve Çin'deki firmaların da ele alınabileceği ifade edildi

Haberde, ABD’nin ayrıca İran'ın yasa dışı ticaretini takip etmek için Japonya ve Güney Kore'deki finans firmalarıyla da yakın çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan 2015 İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için müzakereler ABD, İran, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında devam ediyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın tek taraflı iptal ettiği İran’la yapılan 2015 Nükleer Anlaşması, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve geldikten sonra yeniden imzalanması taahhüdünde bulunduğu öncelikli dış politika hedefleri arasında yer alıyor.

AB: İRAN NÜKLEER ANLAŞMASINI GÖRÜŞEN HEYETLER UZLAŞI ARZUSU İÇİNDE

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran nükleer anlaşması görüşmelerinin 7. turu kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkelerinde istişareler gerçekleştiren heyetlerin, anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan çalışma arzusuna sahip olduklarını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam anlamıyla yeniden uygulanması için sürdürülen görüşmelerin 7. turu çerçevesinde, anlaşmaya taraf ülkelerin üst düzey temsilcileri, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora başkanlığında yeniden bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mora, delegasyonların ülkelerinde yaptığı verimli görüşmelerin ardından geri döndüklerini, halihazırda farklı delegasyonlarla görüşmeler yapıldığını, çok yönlü çalışmaların sürdüğünü, yarın da uzman grupların toplanacağını kaydetti.

"FARKLI YAKLAŞIMLAR SÜRÜYOR"

Mora, zor bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, farklı yaklaşımların sürdüğünü, bu durumun müzakerelerin doğasında olduğunu, bunu avantajlı kılmak ve çözüm bulmak için neler yapılabileceğine ilerleyen günlerde bakılacağını aktardı.

"Bugünkü toplantıdan edindiğim izlenim, ülkelerine giden bütün heyetlerin, yalnız İran değil bütün taraflar, bir uzlaşı sağlamak ve anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ihtiyaç duyulan çalışma arzusunu tazeledikleri yönünde" değerlendirmesinde bulunan Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaptığı telefon görüşmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"İRAN VE UAEA'NIN İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ"

Mora, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki iş birliğinin her şeyden evvel nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması açısından çok önemli olduğunu kaydederek, "Eğer bir anlaşma sağlanırsa, ki bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz, nükleer taahhütler Ajans tarafından gözlemlenecek. Bu nedenle ilerde sağlayacağımız herhangi bir anlaşmada UAEA, kilit bir ortak konumunda. İran ve Ajans arasındaki iş birliği önemli" diye konuştu.

İran dahil anlaşmaya taraf farklı ülkelerin çeşitli önerilerinin bulunduğunu, bunun müzakereler açısından doğal bir durum olduğunu belirten Mora, yaz öncesi 3 aylık yoğun bir çalışma sonrasında haziranda oluşturulan metnin temel çalışma zeminini oluşturduğunu bir kez daha vurguladı.