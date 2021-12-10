Spor

Kupa 2: Son 16 turuna kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6’ncı ve son haftası 8 karşılaşmayla tamamlandı.
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avrupa UEFA Avrupa Ligi son 16 turu takımlar

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde E, F, G ve H grup maçları sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının ardından tur atlayan takımlar şöyle:

Son 16 turu: Lyon, Monaco, Spartak Moskova, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Kızılyıldız, Bayer Leverkusen, West Ham United.

Avrupa Ligi play-off turu: Rangers, Real Sociedad, Napoli, Olympiakos, Lazio, Braga, Real Betis, Dinamo Zagreb, Barcelona, Borussia Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit, Atalanta.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 17.00'de başlayacak.

 

 

 

 

 

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