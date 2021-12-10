Politika

Almanya: Rusya ağır bedel ödeyecek

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.
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Annalena Baerbock ve Jean-Yves Le Drian
Annalena Baerbock ve Jean-Yves Le Drian
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HABER MERKEZİ

Almanya’da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin ardından kurulan koalisyon hükümetinin Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ilk yurt dışı gezisini Fransa’ya gerçekleştirdi.

Bakan Baerbock, başkent Paris’te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Baerbock, Rusya’yı komşu Ukrayna’ya karşı herhangi bir askeri müdahalede bulunursa “yüksek siyasi ve ekonomik bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.

Baerbock, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği bizim için müzakereye açık değil” diyerek önceliğin “askeri bir tırmanışı” önlemek olması gerektiğini kaydetti.

Baerbock, "Rusya, Ukrayna devletinin yeniden ihlalinde yüksek bir siyasi ve ekonomik bedel ödeyecek. Çözümleri ancak diplomatik yoldan bulabiliriz ve ikimiz de (bu konuda) kişisel olarak bu konuyla ilgilenmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

 

 

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