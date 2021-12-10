CENTCOM Komutanı: Irak’ta 2500 ABD askeri kalacak

ERBİL (K24)

AP’ye konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Irak’taki misyonunun değiştiğini belirterek, “Güçlerimiz Irak’ta askeri danışmanlık, askeri hava desteği sunacak” dedi.

General Kenneth McKenzie, “İran destekli gruplar, ABD güçleri için tehdi olmayı sürdürüyor ve tüm güçlerimizi çekmemizi istiyor ancak Irak’ı terk etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

DAİŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon, ABD'nin daha önce duyurduğu gibi Irak'taki muharip misyonuna son verdi. Ülkede kalan birlikler danışmanlık ve DAİŞ’in yeniden güçlenmesine engel olmak için Irak ordusuna destek görevi görecek.

ABD, 2003'te başlattığı müdahalenin ardından 2011'de muharip güçlerini ülkeden çekmiş; 2014'te DAİŞ’in ülkenin önemli en büyük şehirlerinden Musul başta olmak üzere önemli bölgelerini ele geçirmesi üzerine, bu kez Uluslararası Koalisyon kapsamında, yeniden kuvvet göndermişti.

Dört yılın ardından görev sona erdi. 2.500 ABD askeri ülkede danışmanlık ve Irak ordusuna destek hizmetleri için ülkede kalacak.

Ülkeden çekilirken koalisyon, "DAİŞ’in yeniden canlanmayacağı ve Iraklılara tehdit oluşturmayacağına inandıklarını" açıkladı.

Özellikle son dönemde Kürdistan Bölgesi idaresi dışınd akalan Kürdistani Bölgelerde DAİŞ saldırıları arttı. Uzun bir süre sonra ilk kez Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu, DAİŞ’e karşı karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, koalisyonun muharip görevinin perşembe günü son teknik görüşmelerin yapılmasının ardından bittiğini duyurdu.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, DAİŞ’in güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulundu.