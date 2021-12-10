7 kentte buzlanma, don ve sis bekleniyor

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Dersim ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Sıcaklık Erzincan'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Dersim’de 8, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.