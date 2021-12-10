Yaşam

7 kentte buzlanma, don ve sis bekleniyor

7 kentte sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis bekleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Sis Pus Buzlanma Hava sıcaklığı

HABER MERKEZİ 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan ile Kars'ta 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Dersim ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Sıcaklık Erzincan'da ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Dersim’de 8, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Erzurum'da 2 ve Ardahan'da sıfır derece olması bekleniyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv