Politika

Erdoğan: Yeni bir göç yükünü taşıyamayız

Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz" dedi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Afganistan Göç

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur” dedi.

“Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımızın sürdürülmesi önem taşıyor” diyen Erdoğan, “Afganistan'a elimizden gelen desteği ve yardımı sağlıyoruz. İçimize sinmeyen eksik bulduğumuz hususlar var. Afganistan'ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ne yapıyorsak bölgedeki kardeş ülkelerin huzuru için yapıyoruz. Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığı malumunuzdur. Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan Batı'dan ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.”

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