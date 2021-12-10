Putin: Rus hükümetinde CIA çalışanları vardı

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Sivil Toplumu Geliştirme Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1990’lı yılların ortalarında hükümette CIA’in kadrolu görevlilerinin çalıştığını belirtti.

“2000’li yılların başında hepsini temizledim” diyen Putin,” ancak 1990’lı yılların başında, hükümet yetkilileri, danışman olarak çalışıyorlardı. Daha sonra bunların ABD’ye ait CIA’in çalışanları olduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı.

Putin, bu kişilerin CIA çalışanı olarak Rusya’da özelleştirme sürecinde yer aldıkları için ABD’de dahi cezalandırıldığını, bunun ABD yasalarına aykırı olduğunu kaydetti.