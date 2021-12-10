Ekonomi

TCMB’den dövize müdahale

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 13,7956'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni günde rekor tazelemesinin ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,9 artışla 13,9088 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,7 yükselişle 15,7105'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün yüzde 0,4'lük artışla 96,3'ten kapanmasının ardından bugün 96,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

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