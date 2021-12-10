Irak: ABD askerleri tamamen çekilecek

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada yıl sonuna kadar ABD askerlerinin Irak’ta kalmayacağı sadece danışmanların kalacağı belirtildi.

Açıklamada “DAİŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon güçleri bu ayın sonuna kadar Irak’tan çekilecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bazı televizyon kanallarında ABD askerlerinin ülkede kalacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ABD ve Irak arasındaki stratejik anlaşamaya bağlı kalındığına vurgu yapılan açıklamada “ABD ve Irak askeri teknik heyetleri tüm muharip güçlerin çekilmesi konusunda anlaştı” denildi.

ABD askerlerinin muharip misyonunun tamamen sonra erdiği belirtilen açıklamada ABD askerlinin Irak ordusuna danışmanlık ve destek hizmeti sunacağı ifade edildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, bugün AP’ye yaptığı açıklamada ABD’nin Irak’ta muharip misyonuna son verdiğini ve ülkede 2500 ABD askerinin kalacağını söylemişti.

Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Irak’taki misyonunun değiştiğini belirterek, “Güçlerimiz Irak’ta askeri danışmanlık, askeri hava desteği sunacak” demişti.

General Kenneth McKenzie, “İran destekli gruplar, ABD güçleri için tehdi olmayı sürdürüyor ve tüm güçlerimizi çekmemizi istiyor ancak Irak’ı terk etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, koalisyonun muharip görevinin perşembe günü son teknik görüşmelerin yapılmasının ardından bittiğini duyurdu.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, DAİŞ’in güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulundu.