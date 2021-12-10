Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 10 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 428 Covid-19 testi yapılırken, 267 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 317 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 895 Covid-19 testi yapılırken, 378 bin 138 kişide virüs
Şimdiye kadar 366 bin 676 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 976 kişi yaşamını yitirdi.
4 bin 486 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.