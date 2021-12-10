Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 10 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 428 Covid-19 testi yapılırken, 267 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 317 kişi sağlığına kavuşurken, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 574 bin 895 Covid-19 testi yapılırken, 378 bin 138 kişide virüs

Şimdiye kadar 366 bin 676 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 976 kişi yaşamını yitirdi.

4 bin 486 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.