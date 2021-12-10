NATO: Rusya, Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstermeli

HABER MERKEZİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Savunma Bakanı Florence Parly ve Stoltenberg, başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, görüşmede Rusya'nın Ukrayna’da "askeri olarak güçlenmesi" konusunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya gerilimi düşürmeli, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve demokrasiye geri dönmeli" ifadesini kullanan Stoltenberg, diplomatik ve siyasi bir çözümün bulunması gerektiğini, bu anlamda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyalogdan memnun olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bu konuda görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği konusunda katkıları bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "ABD son yıllarda Avrupa'daki (askeri) varlığını artırdı. Bu, herkesin çıkarına." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun üyesi olmasına rağmen tüm müttefiklerin bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya siyasi destek de verdiğini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmamasıyla ilgili kararın bu ülkeye ait olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik için başvurduğunda buna NATO üyesi 30 ülkenin karar vereceğini, diğer ülkelerin buna müdahil olamayacağını belirtti.

NATO ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'nın savunması için önemli olduğunu, NATO'nun mali kaynaklarının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere'den geldiğini vurguladı.

Stoltenberg, bu ülkelerle hep birlikte olunması gerektiğini, böylece barışı tesis edebileceklerini kaydetti.

FRANSA: CİDDİ STRATEJİK SONUÇLAR DOĞURACAKTIR

Le Drian ise NATO'nun ve AB'nin kıtanın güvenliği konusunda birbirlerini tamamladığını ve görüşmede Fransa'nın AB’nin dönem başkanlığına ilişkin önceliklerin ele alındığını söyledi.

Ukrayna'daki durumu yakından takip ettiklerini, bu konuda NATO ile bilgi paylaşımın devam etmesinin önemli olduğunu ifade eden Le Drian, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi kaçınılmaz olarak ciddi stratejik sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Le Drian, Ukrayna konusunda ABD ile görüştüklerini, bu akşam İngiltere'nin Liverpool kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geleceğini belirtti.

Parly de NATO ile AB'nin arasında bir dönem güven sorununun yaşandığını ancak bunun aşıldığını kaydetti.

NATO ile AB'nin el ele çalışması gerektiğini ifade eden Parly, NATO’nun kolektif savunmanın temelini oluşturduğunu söyledi.

Parly, AB ülkelerinin güvenlik ve savunma konularında sorumluluğu bulunduğunu, özellikle siber saldırılara karşı önlem almaları gerektiğini aktardı.