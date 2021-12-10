Dersim'de 20 yaban domuzu vuran 12 avcı kentti terk etti

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Dersim'e av için yurt dışından gelen ve Milli Parklar sınırları dışında avcılık faaliyeti yürüten 12 kişi, izin süreleri dolunca kentten ayrıldı.

20 yaban domuzunu öldüren avcılara tepki gösteren Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü avukat Barış Yıldırım, avcılık faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Dersim'in çok güçlü ve zengin bir doğal hayat popülasyonu olduğunu söyleyen Yıldırım, bu yaban hayatının Türkiye'nin de tarafı olduğu sözleşmelerle korunduğuna dikkat çekti.

Yıldırım "Başta, Dünya Biyolojik Sözleşmesi, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi olan Bern Sözleşmesi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa konseyi ülkesi olarak 1984 yılında imzalanan Bern Sözleşmesi'ne imza atmıştır. Bern Sözleşmesi'nin maddelerine göre yaban hayatı popülasyonlarına ve ortamlarına kasten zarar verebilecek her şeyin yasaklandığını biliyoruz. Yine sözleşmenin ek 3 listesinde, yaban domuzunun da koruma altında bulunduğunu biliyoruz. Bu türlere yönelik öldürmeler hukuk dışı. İlimizde yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt ve ur kekliği ve kaya kartalı gibi korunan canlılar var. Dün iki kişi iki dağ keçisini öldürdü ve ekipler bunları yakalayarak, cezai işlem uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkili idarelerin önlemleri almasını istiyoruz. Personel sayısı burada az personel sayısının artırılmasını istiyoruz" dedi.

VALİLİK: KAÇAK AVCILARA EN AĞIR CEZA UYGULANACAK

Domuz avcılığı faaliyetleri için biz geçmişte suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak yine bulunacaklarını belirten Yıldırım, "Bu canlı türleri milyonlarca yıldır bu coğrafyada yaşamıştır. Bunların bu popülasyonlarını dengelemek insanoğlunun görevi değildir, doğanın görevidir. Yörenin Alevilik inancında vahdet esası vardır. Buradaki canlılar ve cansızlar aynı özden türediğine inanılır. Başta yaban keçileri olmak üzere pek çok canlıya kutsiyet atfedilir bu canlıların kasıtlı olarak öldürülmeleri yöre inancına ve mitolojisine de ciddi zarar veriyor" diye konuştu.

Valiliğin konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Dağ keçisi avı için kesinlikle av izni verilmemiştir. Kaçak avcılara karşı en ağır şekilde cezalarımız uygulanmaktadır. Milli Park sınırları içerisinde kesinlikle avlanma yasaktır. Zaman zaman köylerden yaban domuzunun ekili alanlara zarar verdiği talepleri üzerine, domuzların avlanması izinli olarak yapılmaktadır" denildi.