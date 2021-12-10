Politika

420 kişilik göçmen grubu daha Kürdistan Bölgesi’ne döndü

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 420 kişilik bir grup daha Kürdistan Bölgesi’ne döndü.
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kürdistan göçmen Polonya Kürdistan Bölgesi Belarus

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin Kürdistan Bölgesi’ne dönmek isteyen göçmenlerin geri getirilmesine yönelik talimatı çerçevesinde 9’uncu göçmen grubunu taşıyan Erbil Uluslararası Havalimanı’na indi.

Göçmenlerin Belarus’un başkenti Minsk’teki havalimanından Erbil’e döndüğü kaydedildi.

Son göçmen grubuyla birlikte Belarus-Polonya sınırından 3 bin 468 göçmen Kürdistan Bölgesi’ne dönmüş oldu.

Bin göçmenin daha Kürdistan Bölgesi’ne dönmek için adını yazdırdığı bilgisine ulaşıldı.

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