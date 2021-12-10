Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısında düşüş

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

25 bin 129 kişi sağlığına kavuştu, 347 bin 232 bin test yapıldı.

Ayrıca Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 56 milyon 494 bin 740'ı birinci doz, 50 milyon 871 bin 127'si ikinci doz, 12 milyon 580 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı.”