Sağlık

WHO: Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 65'nin Avrupa bölgesinden rapor edildiğini belirtti.
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dünya Margaret Harris who coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 65'nin Avrupa bölgesinden rapor edildiğini belirterek, "Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında ve büyük çoğunluğu delta (varyantı)" dedi.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde son haftalarda tırmanışa geçen Covid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin soruyu yanıtladı.

Salgının merkezinin hala Avrupa olduğuna işaret eden Harris, dünya genelindeki Covid-19 vakalarının yüzde 65'nin Avrupa'dan geldiğini belirtti.

Harris, "Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında ve büyük çoğunluğu delta (varyantı). Uzun zamandır dediğimiz, halk sağlığı ve sosyal önlemleri güçlendirin, aşılarınızı hızlandırın. Çünkü, tüm bu önlemler hem Delta'yı hem de Omicron'u durduracak" dedi.

Avrupa'nın haftalardır "çok şiddetli ve ciddi" bir salgınla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Harris, tüm önlemlerin iki katına çıkarılması çağrısı yaptı.

Harris, toplu buluşmalardan kaçınılması, kalabalıklara girilmemesi, maske takılması ve el hijyenine önem verilmesi çağrısını yineledi.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte Rusya'da 1176, Polonya'da 571 ve Ukrayna'da 442 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

 

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