Politika

ABD onayladı: Yunanistan'a 9,4 milyar dolarlık askeri satış

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2,5 milyar dolarlık gemi modernizasyonu işlemlerini onayladı.
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HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan'a potansiyel savaş gemisi satışı ve mevcut gemilerin modernizasyonuna yönelik onaya ilişkin tebligat, Amerikan Kongresi'ne sunuldu.

Söz konusu onay, Yunanistan'a 6,9 milyar dolar değerinde 4 adet Çok Amaçlı Muharip Gemi (Multi-Mission Surface Combatant/MMSC) ile aynı kapsamdaki yan silahların satışına ve "Meko" sınıfı savaş gemilerinin 2,5 milyar dolarlık modernizasyonunu kapsıyor.

Açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik süreç için önemli bir ortağı olan bir NATO müttefikinin güvenliğini geliştirme yoluyla ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklemektedir" ifadesine yer verildi.

Söz konusu satışların yapılabilmesi için kongrenin ilgili komitelerinin 30 gün içinde bu onaylara itiraz etmemesi gerekiyor.

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