2 doz Covid-19 aşısı Omicron’a karşı etkili mi?

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BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bilim insanlarının aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını incelediğini aktardı.

Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi. Moderna ve Janssen aşılarıyla ilgili yeterli veri bulunmadığı, ancak onların farklı sonuç vereceğine dair bir neden olmadığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, ülkede aralık ayı ortası itibarıyla coronavirüs vakalarının çoğunu Omicron varyantının oluşturacağını ve mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağını hesapladı.

“DERİN ENDİŞE YARATAN DURUM”

Hükümetin acil durum komitesinin toplantısı ardından konuşan ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri başbakanları ile toplantıya başkanlık eden Bölgelerarası Eşitlikten Sorumlu Bakan Michael Gove, Birleşik Krallığın "derin endişe yaratan bir durumla" karşı karşıya olduğunu söyledi.

Şimdiye dek alınan önlemlerin "orantısal" olduğunu belirten Gove, gelişmelerin takip edilerek durumun sürekli gözden geçirildiğini vurguladı.

TAKVİYE AŞILARIN ÖNEMİ

Yetkililer halka, öncelikle eğer iki doz aşı olmamışlarsa, aşılarını hızla tamamlamaları çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de açıklanan son verilerin, takviye doz aşıların önemini gözler önüne serdiğini söyledi.

Ülkede şu ana kadar takviye doz Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 22 milyonu aştı.