Mülteci kampındaki Hamas cephaneliğinde patlama
HABER MERKEZİ
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından Hamas’a ait bir silah deposunda gerçekleşti.
AFP’nin aktardığına göre, en az 13 kişi patlamada yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
سقوط قتلى بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس في مخيم برج الشمالي قرب صور في #لبنان!! pic.twitter.com/ytqQFTdnHH— ديمه (@deemh100) December 10, 2021
Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.
🔴انفجارات في مخيم برج الشمالي بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس@JeanNakhoulع قولة— Rita_k (@Rita10452km) December 10, 2021
هيدا يلي بدو يحمل سلاح مابيعرف يصيب(عن يلي ضرب ارب.ج بالطيونة ونزل البلكون🤦)
ايه وهاي شرحو بدن يخزنو سلاح ومش ببلدن ومش عارفة اصلا كرمال يحاربو مين؟(قولتكن مين🧐)وبدن يتفاجأؤ انو شي عم فرقع؟🤔 pic.twitter.com/5uGqj7TItc
الانفجارات لا تزال تتوالى في مخيم برج الشمالي حتى الآن.. بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس #لبنان pic.twitter.com/XPQNxSqVQV— Fatima Eid (@Fatima_Eid9) December 10, 2021
🚨عاجل...— Alnuamy 🇮🇶 عمار النعيمي (@AlnuamyAmmar) December 10, 2021
انفجار مستودع اسلحة تابع لحماس في جنوب لبنان#لبنان pic.twitter.com/yt3QLAVFqy