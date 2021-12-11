Mülteci kampındaki Hamas cephaneliğinde patlama

HABER MERKEZİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından Hamas’a ait bir silah deposunda gerçekleşti.

AFP’nin aktardığına göre, en az 13 kişi patlamada yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

سقوط قتلى بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس في مخيم برج الشمالي قرب صور في #لبنان!! pic.twitter.com/ytqQFTdnHH — ديمه (@deemh100) December 10, 2021

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

🔴انفجارات في مخيم برج الشمالي بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس@JeanNakhoulع قولة

هيدا يلي بدو يحمل سلاح مابيعرف يصيب(عن يلي ضرب ارب.ج بالطيونة ونزل البلكون🤦)

ايه وهاي شرحو بدن يخزنو سلاح ومش ببلدن ومش عارفة اصلا كرمال يحاربو مين؟(قولتكن مين🧐)وبدن يتفاجأؤ انو شي عم فرقع؟🤔 pic.twitter.com/5uGqj7TItc — Rita_k (@Rita10452km) December 10, 2021

الانفجارات لا تزال تتوالى في مخيم برج الشمالي حتى الآن.. بعد انفجار مستودع أسلحة لحماس #لبنان pic.twitter.com/XPQNxSqVQV — Fatima Eid (@Fatima_Eid9) December 10, 2021