Politika

Mülteci kampındaki Hamas cephaneliğinde patlama

Lübnan’ın güneyindeki Sur şehri yakınlarında yer alan Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali’de, Hamas’a ait bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.
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ortadoğu Hamas Filistin

HABER MERKEZİ

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre patlama, Filistin mülteci kampında çıkan yangının ardından Hamas’a ait bir silah deposunda gerçekleşti.

AFP’nin aktardığına göre, en az 13 kişi patlamada yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Lübnan ordusu, patlamanın ardından Filistin mülteci kampı çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

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