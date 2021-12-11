ENKS: Uluslararası toplum PYD ve diğer grupların ihlallerine sessiz kalmamalı

ERBİL (K24)

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapan ENKS, “Genel olarak Suriye’de insanlar rejimler tarafından ağır baskılara maruz kaldı” ifadelerine yer verdi.

Suriye’de yaklaşık 11 yıldır devam eden iç savaş sonucunda tüm etnik ve toplumsal grupların rejim güçleri ile silahlı gruplar tarafından ağır baskılarla karşılaştığını vurgulayan ENKS, “Bu baskılardan en çok Kürt halkı zarar gördü” açıklamasında bulundu.

Silahlı grupların Rojava’nın Afrin, Girê Sipî ve Serekaniyê kentlerinde sivilleri öldürdüğü, kaçırdığı, insanların mallarına el koyduğu ve demografinin değişmesini hızlandırdığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun hak ihlallerini önlemesi gerektiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma seslenen ENKS, Türkiye destekli silahlı grupların eylemlerini sonlandırması için harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan ENKS, Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) de siyasileri, aktivistleri ve çocukları kaçırdığını kaydederek, uluslararası toplumun kaçırılanların serbest bırakılması için çağrı yapması gerektiğini vurguladı.

ENKS, Şam rejimi kontrolündeki cezaevlerinde bulunan binlerce Suriyeli mahkumun serbest bırakılması için de BM, insan hakları örgütleri ve ilgili ülkelere seslendi.