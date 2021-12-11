Sağlık

Biontech kurucusu: Dördüncü doz gerekli olacak

Biontech kurucusu Uğur Şahin, üçüncü dozun ardından kısa süre sonra dördüncü dozun da yaptırılmak zorunda olduğunu belirterek, "Dördüncü aşı Omicron varyantına uyarlanmış bir aşı da olabilir" dedi.
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dünya Uğur Şahin BioNTech Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Der Spiegel'e konuşan Biontech kurucusu Uğur Şahin, yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşılarında üçüncü dozun ardından kısa süre sonra dördüncü dozun da yaptırılmak zorunda olduğu görüşünü ifade ederek, "Dördüncü aşı Omicron varyantına uyarlanmış bir aşı da olabilir" diye konuştu.

Biontech'in bu amaçla üretim kapasitesini gelecek yıl için dört milyar doza çıkardığını söyledi.

“DÖRDÜNCÜ DOZ DA GEREKLİ OLACAK”

Öte yandan Alman Aile Hekimleri Birliği Başkanı Ulrich Weigeldt, üçüncü dozun da coronavirüs ile mücadelede yeterli olmayacağını söyledi.

Weigeldt, Bild'e yaptığı açıklamada "Yazın en geç sonbaharda dördüncü aşının gerekli olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Weigeldt dördüncü Covid-19 aşısının "grip aşısıyla bağlantılı olarak" verilebileceğini ve Covid-19’dan korunmanın bir rutine gireceğini ümit ettiğini söyledi.

Uzmanlar Omicron varyantının hızlı bir biçimde yayılacağını tahmin ediyor.

 

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