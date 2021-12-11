Cizre’de Tahir Güven’in öldürülmesi olayıyla ilgili 26 gözaltı

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı Cizre’de 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı'nın kardeşi Tahir Güven’e düzenlenen silahlı saldırı olayı ile ilgili haklarında teşhis ve ihbarda bulunulan PKK’nin şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH’ye yönelik, bugün sabah saatlerinde Şırnak İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca HDP Cizre ilçe binasında da arama yapıldığı belirtildi.