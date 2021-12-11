Macaristan Peşmerge’ye yönelik askeri eğitimlere başlıyor

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, Macaristan’dan üst düzey bir askeri ve diplomasi heyetiyle görüşme yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre Bakan Şoreş İsmail, Macaristan Genelkurmay Başkanı Romulusz Ruszin-Szendi ve Bağdat Büyükelçisi Attila Tar, Erbil Başkonsolosu Attila Toth ve Macar askeri komutanların olduğu üst düzey heyetle bir araya geldi.

Toplantıda, terörle mücadelede işbirliği ve ortak görev gücüne vurgu yapılırken, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon’la ilişkilerinin önemi üzerinde de duruldu.

Peşmerge Bakanı İsmail, Macaristan ve askeri güçlerinin rolünün önemine değinerek, geride kalan süre zarfında DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne yönelik yardımlarının etkili olduğunu söyledi.

Bakan İsmail, ortaya çıkan gelişmelerin, terör tehdidinin ortadan kaldırılmasında bütün tarafların desteğine ihtiyaç olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Macaristan Genelkurmay Başkanı Romulusz Ruszin-Szendi ve beraberindeki heyetin, Peşmerge’ye yönelik yardımların sürmesi konusunda güvence verdiği ve askeri danışmanlar yoluyla Peşmerge’ye eğitim verileceğini belirttiği kaydedildi.