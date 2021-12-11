Yaşam

ABD'de kasırga felaketi: Ölü sayısı 70'i geçti

ABD’nin Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, hortum felaketinden dolayı en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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dünya Kentucky Hortum Kasırga

HABER MERKEZİ

ABD'nin orta batı ve güney eyaletleri fırtınaya teslim oldu. Fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 70'i geçtiği bildiriliyor.

Ölü sayısına dair açıklamalarda bulunan Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, eyaletteki hortum felaketinde en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.

Tennessee, Arkansas, Missouri ve Illınois, fırtınanın vurduğu eyaletler.

Illinois'de e-ticaret şirketi Amazon'a ait bir deponun çatısı kısmen çöktü, depoda mahsur kalanlar oldu.

Arkansas'ta çıkan hortum 90 kişilik bir bakımevindeyse yıkıma yol açtı.

Bakımevinde en az bir kişinin öldüğü, binanın bodrumunda mahsur kalan 20 kişinin de acil yardım ekiplerinin çabasıyla kurtarıldığı açıklandı.

Tennessee eyaletinde fırtınaya bağlı nedenlerle ölenler olduğu belirtiliyor.

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