Başkan Barzani: Kürdistan Kadınlar Birliği devrimde etkili rol oynadı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 69’uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birliğin sekreteri, yöneticilerini ve tüm Kürdistan kadınlarını tebrik etti.

“Kürdistan Kadınlar Birliği, kadınların Kürdistan’da siyasi ve toplumsal yaşama katılımının başarılı bir tecrübesidir” diyen Başkan Barzani, “Kürdistan Kadınlar Birliği, devrimin önemli kazanımlarından biri olan kadın haklarının elde edilmesinde, farklı dönemlerde üstlendiği rolü en iyi şekilde yerine getirmiştir” vurgusunda bulundu.

Kürdistan Kadınlar Birliği’nin Kürdistan halkının devrim ve mücadelesinin bir örgütü olduğunu vurgulayan Başkan Barzani, “Devrim ve Peşmerge’ye destek olmanın yanı sıra, kadınların yetiştirilmesi, bilinçlendirilmesi ve haklarının savunulmasında görevini yerine getirmiştir” diye belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin günümüzde de birlikte yaşam, medeniyet, eşitlik, aile içi ve toplumsal şiddetin sonlandırılması, ulusal bilincin güçlendirilmesi ve demokrasi konularında mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.