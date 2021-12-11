Omicron varyantı 2 ülkeye daha sıçradı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 Aralık’ta Omicron şüphesiyle karantinaya alınan 2 vakanın laboratuvar sonuçları hakkında güncel bilgi verdi.

Açıklamada, sonuçlara göre iki vakada da Omicron varyantının tespit edildiği, hastaların durumunu iyi ve evde karantina altında oldukları kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Omicron'un dünyaya yayıldıktan bir müddet sonra ilk defa Lübnan’da ortaya çıktığı aktarıldı.

Lübnan’ın Omicron varyantının kaynağı olduğu Afrika ülkeleriyle direkt uçak seferi bulunmuyor.

TAYVAN’DA ESVATINI’DEN DÖNEN BİR KADINDA OMICRON TESPİT EDİLDİ

Tayvan Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, 8 Aralık’ta Güney Afrika ülkesi Esvatini’den Tayvan’a dönen 30’lu yaşlardaki Tayvanlı kadında Omicron vakasına rastlandığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri, genç kadının karantinaya alındığını ve uçakta yanında gelen kişilerin Covid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

Tayvan adasında, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 10 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar 16 bin 731 vaka tespit edilen Tayvan'da 848 kişi hayatını kaybetti.