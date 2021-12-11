Politika

Reisi: İran'ın Irak ve Suriye'de ticaret payı az

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak ve Suriye gibi ticaretin çok olduğu ülkelerde İran'ın payının az olduğu söyledi.
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İran İbrahim Reisi İran ABD yaptırım ırak Suriye

HABER MERKEZİ

İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, nükleer anlaşma ve yaptırımlarla ilgili konuştu.

Ülkesinin son 40 yılda birçok alanda geri kaldığını ve sorunlar yaşadığını aktaran Reisi, "İran'ın bölge ticaretindeki payı çok düşüktür. Irak ve Suriye gibi ticaretin çok olduğu ülkelerde de İran'ın payı azdır, bu artırılabilir. İlk aşamada 20 milyar dolarlık ticaret hacmi 40 milyar dolara çıkabilir" dedi.

Reisi, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olması halinde anlaşmanın sağlanabileceğini söyledi.

İran'ın Avusturya'daki nükleer müzakerelere katılmayacağı ve "ciddi olmadığı" yönünde bazı iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Reisi, "Biz müzakerelere katıldık ve taslak metni sunarak ciddiyetimizi gösterdik. Karşı taraf yaptırımları kaldırma konusunda kararlı olursa iyi bir anlaşma olur. Biz de kesinlikle böyle bir anlaşmanın peşindeyiz. Düşman yaptırımları devam ettirme ve artırma peşindeyse İran eli kolu bağlı oturmayacaktır. İran bu noktada birçok şey yapabilir" ifadelerini kullandı.

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