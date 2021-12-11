Rusya: Yunanistan ve Türkiye arasında çatışma olmamasını umarız

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Yunan TV kanalı ANT1'e verdiği röportajda Yunanistan ve Türkiye ile ilgili yorumunda iki ülkenin tüm sorunları barışçıl bir şekilde çözmesini ve aralarında herhangi bir çatışma olmamasını umduğunu söyledi.

Peskov, Yunanistan ve Türkiye arasında arasında Ege Denizi’nde çatışma çıkması durumunda Rusya’nın kimi destekleyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ege Denizi’nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey, bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz.

Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli.”

Kremlin Sözcüsü, “Yunanistan, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'deki ‘saldırgan tutumu’ bağlamında Rusya'nın desteğine güvenebilir mi ve tam destek bekleyebilir mi?” sorusunu ise şu şekile yanıtladı:

“O (Türkiye), Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ve Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki yerleşik adaların kıta sahanlığının uluslararası kabul görmüş genişliğini, özellikle de münhasır ekonomik bölgenin kıta sahanlığının genişliğini belirleme taleplerinin kesinlikle ulusal çıkarlarına ciddi zarar vereceği ve onları bölgenin doğal kaynaklarını kullanma haklarından yoksun bırakacağı konusunda ısrar ediyor. Bu nedenle her iki tarafı, sorunun çözümünde itidalli ve mantıklı olmaya çağırıyoruz.” (Kaynak: Sputnik)