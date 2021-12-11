Manchester City hız kesmiyor: Üst üste 6’ncı galibiyet

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İngiltere Premier Ligi'nde, Wolverhampton'ı konuk eden lider Manchester City, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton, Raul Jimenez'in ilk yarının uzatmalarında ikinci sarı karttan oyun dışı kalıncaya kadar rakibi karşısında iyi iş çıkarmasına karşın; ikinci yarı Manchester City oyuna ağırlığını koydu.

Manchester City'de, VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltıyı Raheem Sterling , 66’ncı dakikada gole çevirdi ve Maviler'i 1-0 öne geçirdi.

Raheem Sterling, Manchester City formasıyla 100’üncü golünü kaydederken; ev sahibi ekip farkı artırma şansını kullanamadı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sterling bu arada Premier Lig'de yüz gole ulaşan 32’nci oyuncu oldu.

Manchester City, üst üste maçından 6’ncı da galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Wolverhampton ise 16 hafta sonunda 21 puanda kaldı.

Manchester City, 2021'deki 40 lig maçında 32’nci kez sahadan galip ayrıldı. Maviler, 1982'de Liverpool'dan sonra (33 galibiyet) Chelsea ile birlikte (2005) bir takvim yılında en fazla galibiyete ulaşan ekip oldu.