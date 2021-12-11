Türkiye'de 191 ölüm, 19 bin 255 vaka

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Türkiye Sağlık Bakanlığı, günlük coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 255 yeni vaka tespit edildi.

23 bin 180 kişi iyileşti, 349 bin 221 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

Buna göre, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Urfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından aşı sonuçlarına dikkat çekerek, şunları belirtti:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!"