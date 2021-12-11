Irak Başbakanı: Tüm ABD askerleri çekilecek

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, yaptığı açıklamada ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Önümüzde birkaç gün içinde ülkedeki tüm ABD askerlerinin çekileceğini göreceğiz” diyen Mustafa Kazimi, “Bugün ABD ve Irak arasındaki anlaşma kapsamında Irak kendi geleceğini belirleme konusunda etkili bir rol üstlenmiştir. Iraklı tüm taraflar kendi egemenliklerini korumalı ve kendi kendilerini yönetmeli” ifadelerini kullandı.

“Farklı zamanlarda Irak’ın karşılaştığı kırılmalar bu büyük halkın iradesi sayesinde boşa çıkarıldı ve bu ülke ayakta kaldı” ifadelerini kullanan Kazimi, Irak’ın seçimlerden sonra yeni bir sürece girdiğini ifade etti.

Evine düzenlenen saldırıya da değinen Kazimi “Benim yaşamım hiçbir Iraklının yaşamından daha değerli değildir” sözlerini kullandı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin Irak’ta muharip misyonuna son verdiğini ve ülkede 2500 ABD askerinin kalacağını söylemişti.

General Kenneth McKenzie, “İran destekli gruplar, ABD güçleri için tehdi olmayı sürdürüyor ve tüm güçlerimizi çekmemizi istiyor ancak Irak’ı terk etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, DAİŞ’in güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.