Politika

Irak Başbakanı: Tüm ABD askerleri çekilecek

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, “Önümüzde birkaç gün içinde ülkedeki tüm ABD askerlerinin çekileceğini göreceğiz” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi
Irak Başbakanı Mustafa Kazimi
Irak Irak Mustafa Kazimi ABD askerleri çekilme

ERBİL (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, yaptığı açıklamada ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Önümüzde birkaç gün içinde ülkedeki tüm ABD askerlerinin çekileceğini göreceğiz” diyen Mustafa Kazimi, “Bugün ABD ve Irak arasındaki anlaşma kapsamında Irak kendi geleceğini belirleme konusunda etkili bir rol üstlenmiştir. Iraklı tüm taraflar kendi egemenliklerini korumalı ve kendi kendilerini yönetmeli” ifadelerini kullandı.

“Farklı zamanlarda Irak’ın karşılaştığı kırılmalar bu büyük halkın iradesi sayesinde boşa çıkarıldı ve bu ülke ayakta kaldı” ifadelerini kullanan Kazimi, Irak’ın seçimlerden sonra yeni bir sürece girdiğini ifade etti.

Evine düzenlenen saldırıya da değinen Kazimi “Benim yaşamım hiçbir Iraklının yaşamından daha değerli değildir” sözlerini kullandı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin Irak’ta muharip misyonuna son verdiğini ve ülkede 2500 ABD askerinin kalacağını söylemişti.

General Kenneth McKenzie, “İran destekli gruplar, ABD güçleri için tehdi olmayı sürdürüyor ve tüm güçlerimizi çekmemizi istiyor ancak Irak’ı terk etmiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Koalisyon komutanlarından General John Brennan ise, DAİŞ’in güçsüzleştiği ancak yok olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv