Politika

Şengal’de PKK kampına hava saldırısı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir savaş uçağının Şengal’in Xanesor bölgesindeki PKK kampını bombaladığı bildirildi.
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kürdistan PKK Şengal xanesor

HABER MERKEZİ

K24 muhabiri, bugün akşam saatlerinde TSK’ya ait savaş uçağının, Şengal’in Xanesor bölgesindeki PKK kampına yönelik saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, hava saldırısında herhangi can kaybının yaşanmadığını belirtti. 

7 Aralık’ta Türkiye’ye ait insansız hava aracı (İHA), Şengal’in Xanesor bölgesinde bir PKK yöneticisinin aracını hedef almıştı.

Dijwar kod adlı Merwan Bedel’in içinde bulunduğu araç, hava saldırısında vurulmuştu. Merwan Bedel’in hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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