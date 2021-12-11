Sağlık

Fahrettin Koca: Türkiye'de 6 Omicron varyantı tespit edildi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı Türkiye'de 6 kişide tespit edildi, biri İstanbul'da" açıklamasından bulundu.
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Fahrettin Koca
Fahrettin Koca
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HABER MERKEZİ

Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Omicron varyantının tespit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Omicron varyantı evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere. Vatandaşımız tedirgin olmasın, ön bilgilerle bulaşıcılığın düşük olduğunu düşünüyoruz."

Fahrettin Koca 6 hastanın da hastane ihtiyacı olmadığını, evde durumlarının takip edildiğini belirterek, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetmiş, 19 bin 255 yeni vaka tespit edilmişti.

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