Politika

‘İsrail İran’a geçen aylarda iki saldırı düzenledi’

İsrail'in, geçen haziran ve eylül aylarında İran'a iki saldırı düzenlediği ve öncesinde Washington yönetimini bilgilendirdiği iddia edildi.
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HABER MERKEZİ

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in geçen haziran ayında uranyumu zenginleştiren bir santrifüj tesisi ile eylül ayında İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir füze üssüne saldırı düzenlediği ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu saldırılar öncesinde ABD'yi son gelişmelerden haberdar ettiği kaydedilen haberde, saldırıların İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, İran nükleer dosyası konusunda eski Başbakan Binyamin Netanyahu'dan daha şeffaf olduğu belirtildi.

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