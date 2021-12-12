Peşmerge Mahmur’a güç gönderiyor

ERBİL (K24)

Terör örgütü DAİŞ’le mücadele kapsamında Peşmerge Güçleri Mahmur’a güç takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Peşmerge ve Irak ordusu heyetlerinin bugün bir araya gelip Mahmur’da görevlendirilecek ortak gücün kurulmasını görüşeceği kaydedilirken, ortak operasyona da hazırlık yapıldığı bildirildi.

K24 muhabiri, Peşmerge Bakanlığı heyetinin bugün Irak ordusu yetkilileriyle bir araya gelip, DAİŞ’e karşı mücadele konusunda varılan anlaşmayı masaya yatıracağını aktardı.

Toplantıda ele alınacak konulardan birinin Peşmerge ile Irak ordusu arasında kurulacak 2 ortak tugay olduğu kaydedilirken, bu güçlerin Mahmur sınırına yerleştirileceği belirtildi.

Öte yandan toplantıda, aynı bölgede DAİŞ’e karşı yapılacak operasyonun da ele alınacağı ve örgütün saldırılarının sonlandırılması için yapılacak hamlenin değerlendirileceği ifade edildi.